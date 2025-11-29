Tiroteo en “Westfield Valley Fair Mall” deja al menos dos heridos durante el “Black Friday” en California

En plena jornada de compras del Black Friday, el concurrido centro comercial Westfield Valley Fair se vio sacudido por un tiroteo la tarde del viernes, cuando compradores realizaban sus compras navideñas.

El suceso se registró alrededor de las 5:35–5:40 p.m. (hora local), en el segundo piso de la tienda Macy’s, según informaron autoridades policiales del San Jose Police Department.

Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas por disparo; aunque versiones iniciales hablaban de al menos tres lesionados. Las autoridades precisaron que las heridas no ponen en riesgo la vida de las víctimas.

Testigos describieron escenas caóticas: compradores corriendo, ocultándose entre la ropa, refugiándose en tiendas o gritando mientras buscaban una salida. El pánico se hizo evidente en redes sociales con imágenes y relatos del momento.

El Departamento de Policía de San José calificó el incidente como un caso aislado, descartando un tirador activo, y procedió a evacuar y desocupar el centro comercial.

