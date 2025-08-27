Tiroteo en escuela católica de Minnesota deja 20 víctimas; el atacante murió

Un tiroteo en la Annunciation Catholic School de Mineápolis, Minnesota, Estados Unidos dejó este miércoles al menos 20 víctimas. La masacre ocurrió mientras estudiantes y maestros participaban en una misa matutina.

De acuerdo con la policía de Richfield, vecina de Mineápolis, entre los afectados hay personas heridas de bala, algunas en estado crítico.

El atacante, descrito como un hombre vestido de negro y armado con un rifle, murió tras el tiroteo, por lo que las autoridades aseguraron que ya no existe una amenaza activa en la zona.

Respuesta de emergencia

El ataque ocurrió alrededor de las 8:15 de la mañana, en la calle West 54th, cerca de Lyndale Avenue, donde se localizan la iglesia y la escuela. Más de 65 unidades de seguridad y rescate acudieron al lugar, incluyendo agentes del FBI, la ATF, la Patrulla Estatal de Minnesota y cuerpos locales de emergencia.

Vecinos relataron que escucharon múltiples disparos, aunque al inicio pensaron que se trataba de ruidos de construcción.

Reacciones oficiales

El gobernador Tim Walz calificó el tiroteo como un “horrible acto de violencia” y pidió oraciones por los alumnos y maestros afectados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ya fue notificado sobre lo ocurrido y destacó que el FBI respondió de inmediato. “La Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación”, expresó en Truth Social.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, señaló que la respuesta de emergencia sigue activa y pidió dar espacio a los equipos de seguridad para atender la crisis.

Las investigaciones sobre el motivo del tiroteo siguen en curso, mientras peritos trabajan en la escena del crimen.