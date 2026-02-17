Tiroteo en Pawtucket, Rhode Island, Estados Unidos, deja saldo de tres personas muertas

Un trágico tiroteo ocurrido este lunes en la Dennis M. Lynch Arena, ubicada en Pawtucket, Rhode Island, dejó un saldo de tres personas muertas, entre ellas el presunto agresor. El incidente se desató mientras se desarrollaba un juego juvenil de hockey sobre hielo, lo que generó escenas de pánico y una respuesta inmediata de los servicios de emergencia. Este tiroteo ha dejado además a tres personas heridas en estado crítico.

De acuerdo con los reportes de la policía local, el ataque parece haber sido un evento dirigido y no se busca a otros sospechosos adicionales. Las autoridades confirmaron que, entre las víctimas, se cuenta al perpetrador de los disparos, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente. El área del complejo deportivo permanece bajo un estricto resguardo para facilitar las labores periciales.

La investigación inicial sugiere que el ataque ocurrió de manera sorpresiva frente a decenas de asistentes. Las fuerzas de seguridad indicaron que se están notificando a los familiares de las víctimas antes de hacer públicos sus nombres. Por el momento, el acceso a la zona de la Dennis M. Lynch Arena se encuentra restringido por las corporaciones policiacas.

Representantes estatales informaron que la investigación sigue su curso para determinar el móvil exacto detrás de la agresión. La policía de Pawtucket, Rhode Island, señaló que se analizan las secuencias de los hechos para esclarecer cómo ingresó el arma al recinto de hockey sobre hielo. Hasta el cierre de esta edición, no se han emitido conclusiones definitivas sobre las causas que originaron la agresión armada.

