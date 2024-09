Tiroteo en Georgia, Estados Unidos, deja al menos cuatro muertos

Al menos cuatro personas murieron y nueve resultaron con lesiones luego de que se registrara un tiroteo en el estado de Georgia, en el país vecino de Estados Unidos, confirmaron autoridades locales.

Según relataron medios como Univisión, la balacera ocurrió en las instalaciones de la secundaria Apalachee High School, ubicada en Winder; sin embargo, no se han revelado detalles o la identidad de las víctimas.

Además, el Georgia Bureau of Investigation confirmó a través de un comunicado que el agresor logró ser detenido por elementos policiales, aunque tampoco hablaron sobre de quién se trata.

🚨#BREAKING: Footage/Pictures of the scene outside of Apalachee High School in Winder, Georgia where the school shooting took place. pic.twitter.com/psCPvsCqaW

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 4, 2024