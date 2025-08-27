Dos niños muertos y 14 más heridos, el saldo del tiroteo en iglesia de Mineápolis

Dos niños perdieron la vida y otras 17 personas resultaron heridas durante un tiroteo en la Annunciation Catholic School, en el sur de Mineápolis, Minnesota. El agresor falleció y las autoridades activaron un operativo masivo.

El incidente ocurrió el miércoles 27 de agosto, durante la misa de inicio de semana escolar. Entre los heridos hay 14 menores, algunos en condición crítica.

El agresor, un hombre de aproximadamente 20 años, disparó a través de las ventanas hacia los niños sentados durante la misa y luego falleció en el estacionamiento. El ataque provocó pánico entre estudiantes, maestros y padres que se encontraban en el lugar.

Un largo historial de tiroteos en escuelas

El ataque se suma a la lista de tiroteos en escuelas y espacios públicos en Estados Unidos, donde el acceso a armas sigue siendo un tema crítico y de debate político constante.

El jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, indicó que “esto fue un acto deliberado de violencia contra niños y personas que participaban en la misa. La comunidad está profundamente afectada y las familias están recibiendo apoyo psicológico”.

Las autoridades reiteraron que no existe amenaza activa para la comunidad y pidieron a los residentes evitar la zona para facilitar las labores de seguridad y rescate.