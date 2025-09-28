Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja un muerto y nueve heridos

La policía de Midland, Michigan, confirmó que un tiroteo en una iglesia mormona dejó un muerto y nueve heridos la mañana del domingo. De acuerdo con autoridades de Grand Blanc, el agresor estrelló su vehículo contra el templo, le prendió fuego y, acto seguido, disparó contra los asistentes que participaban en un servicio religioso.

Detención del agresor y templo en llamas

Las autoridades informaron que el presunto atacante fue abatido en el lugar pocos minutos después del arribo de la policía. Durante el operativo, se detectó un incendio dentro del edificio, el cual fue controlado por los bomberos tras desalojar a los presentes.

Investigación en curso

La policía estatal y el FBI trabajan de manera conjunta para establecer el motivo del tiroteo. Hasta ahora no se han revelado detalles sobre la identidad del sospechoso ni de las víctimas. El alcalde de Midland expresó sus condolencias y anunció apoyo psicológico para los sobrevivientes y sus familias.

Reacciones nacionales

El ataque ha reavivado el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Líderes religiosos y autoridades federales pidieron reforzar las medidas de seguridad en centros de culto. La Casa Blanca informó que el presidente sigue de cerca el desarrollo de las investigaciones.