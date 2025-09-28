Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 28 de Septiembre, 2025
HomeInternacionalTiroteo en iglesia mormona de Michigan deja un muerto y nueve heridos
Internacional

Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja un muerto y nueve heridos

Un hombre armado abrió fuego durante un servicio religioso en la ciudad de Midland, Michigan, dejando un muerto y nueve heridos
Brenda Ireri Yáñez
28 septiembre, 2025
0
34
Tiroteo Iglesia Michigan

Captura de pantalla

La policía de Midland, Michigan, confirmó que un tiroteo en una iglesia mormona dejó un muerto y nueve heridos la mañana del domingo. De acuerdo con autoridades de Grand Blanc, el agresor estrelló su vehículo contra el templo, le prendió fuego y, acto seguido, disparó contra los asistentes que participaban en un servicio religioso.

Detención del agresor y templo en llamas

Las autoridades informaron que el presunto atacante fue abatido en el lugar pocos minutos después del arribo de la policía. Durante el operativo, se detectó un incendio dentro del edificio, el cual fue controlado por los bomberos tras desalojar a los presentes.

Investigación en curso

La policía estatal y el FBI trabajan de manera conjunta para establecer el motivo del tiroteo. Hasta ahora no se han revelado detalles sobre la identidad del sospechoso ni de las víctimas. El alcalde de Midland expresó sus condolencias y anunció apoyo psicológico para los sobrevivientes y sus familias.

Reacciones nacionales

El ataque ha reavivado el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Líderes religiosos y autoridades federales pidieron reforzar las medidas de seguridad en centros de culto. La Casa Blanca informó que el presidente sigue de cerca el desarrollo de las investigaciones.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEstados UnidosTiroteo
Articulo anterior

Ciudad Insurgentes celebra 70 años con homenaje a familias fundadoras y traslado ...

Siguiente articulo

¿Quieres aprender a jugar golf? ofrecen clínicas gratuitas para mujeres y estudiantes