Confirman 20 heridos y 1 muerto tras tiroteo en Kansas City

Horas después del evento trágico, en lo que comenzó como una celebración tras el triunfo de Kansas City Chiefs, la jefa de policía, Stacey Graves, confirmó que al menos una persona perdió la vida y otras 22 resultaron heridas en un tiroteo que estalló cerca de la estación Union Station.

De las víctimas, 15 fueron catalogadas con lesiones críticas que ponían en peligro sus vidas, según reportó el jefe de los bomberos, Ross Grundyson. El resto presentaba heridas de menor gravedad, informó la BBC.

Del total de personas heridas, 11 víctimas fueron atendidas en el hospital infantil Children’s Mercy. Sin embargo, se desconocen detalles sobre la identidad de los menores, el origen y sus edades.

Kansas City Police Chief Stacey Graves says 22 are wounded from gunshots in the shooting after the Chiefs Super Bowl parade. One person has died. Graves also said three people are now detained and “under investigation.” pic.twitter.com/IiVuRDWZgj

El caos y la tragedia se apoderaron de Kansas City cuando los estampidos de los disparos rompieron la festiva atmósfera alrededor de la estación Union Station. Este lugar, qué momentos antes albergaba la euforia de decenas de miles de aficionados reunidos para celebrar el éxito de los Chiefs en el Super Bowl, se convirtió en el epicentro de una escena aterradora.

Las redes sociales rápidamente se llenaron de imágenes angustiantes que mostraban a agentes de la ley corriendo hacia la estación mientras las víctimas eran atendidas y trasladadas en ambulancias, reflejando la magnitud del horror que se desencadenó una vez más en Estados Unidos.

El desfile, encabezado por la estrella del equipo Patrick Mahomes y otros jugadores campeones, estaba destinado a ser un momento de gloria deportiva para la ciudad. Sin embargo, la alegría se transformó en dolor y conmoción, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que debería haber sido una celebración inolvidable se tornó en una tragedia que dejó a la comunidad sumida en la tristeza y la incredulidad.

Please join me in prayer for all the victims in this heinous act.

Pray that doctors & first responders would have steady hands & that all would experience full healing.

— Drue Tranquill (@DTranquill) February 14, 2024