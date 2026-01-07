Tiroteo en Minneapolis sacude redada migratoria; agente del ICE mata a una mujer

La municipalidad de Minneapolis y medios estadounidenses confirmaron que se registró un tiroteo cerca de la intersección de East 34th Street y Portland Avenue, en medio de una operación migratoria extraordinaria en la que participaron más de 2 mil agentes federales, incluidos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

De acuerdo con los primeros reportes, un elemento de ICE mató de un disparo a una mujer, quien supuestamente intentó atropellar a los agentes durante la redada migratoria.

La presencia masiva de fuerzas federales en el vecindario residencial de Minneapolis coincidió con el estallido de disparos, sin que hasta ahora se hayan divulgado con claridad las circunstancias que llevaron al enfrentamiento. La ciudad pidió a la población evitar el área mientras se esclarecen los hechos.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, criticó la acción de los agentes y responsabilizó directamente al operativo por “causar caos” en la comunidad local, expresando su rechazo a la intervención federal.

“Exigimos que ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Nos mantenemos firmes con nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, indicó Frey en las redes sociales, refiriéndose a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas.

A su vez, transeúntes no se contuvieron al expresar su enojo, soplando silbatos, burlándose de los agentes federales y diciéndoles que se fueran.

“¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” coreaban en voz alta desde detrás de la cinta policial.

Las autoridades locales y federales aún no han proporcionado un informe unificado sobre las causas precisas del tiroteo en Minneapolis. Las declaraciones públicas iniciales apuntan a un choque entre el operativo migratorio y civiles, mientras líderes de la ciudad demandan mayor transparencia y una revisión independiente de los hechos.

Lee más: María Corina Machado atribuye a Trump un papel decisivo y afirma que merece el Nobel de la Paz

Contexto de la redada migratoria y la respuesta comunitaria

El tiroteo en Minneapolis se da en el marco de una redada migratoria federal ampliada por el gobierno de Estados Unidos, que ha generado protesta entre residentes y defensores de inmigrantes.

Habitantes de la zona expresaron su indignación contra los agentes, con gritos y silbatos, exigiendo que las fuerzas migratorias abandonen la ciudad y repudiando la intervención.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.