Enfrentamiento armado entre sujetos rivales deja dos muertos y 12 lesionados en Alabama

Un enfrentamiento armado entre grupos rivales dejó un saldo de dos personas muertas y al menos doce heridas la noche del sábado en Montgomery, la capital de Alabama, en medio de una zona repleta de bares y locales nocturnos. El incidente, descrito por las autoridades como un “tiroteo masivo”, desató el pánico entre los asistentes y reavivó el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos, un país que registra un promedio de más de un tiroteo múltiple por día según cifras recientes.

De acuerdo con el jefe de la Policía local, James Graboys, los atacantes comenzaron a dispararse mutuamente poco antes de la medianoche, sin importar la presencia de decenas de personas que disfrutaban la vida nocturna del centro. “Esto fue entre dos grupos que básicamente se disparaban entre sí en medio de una multitud”, declaró el funcionario, visiblemente frustrado, al ofrecer una conferencia de prensa en el lugar de los hechos. Tres de los lesionados permanecen en estado crítico y fueron trasladados a hospitales cercanos.

El caos se desató alrededor de las 11:30 de la noche, cuando múltiples llamadas alertaron a la policía sobre disparos continuos en un distrito concurrido por jóvenes y turistas. A pesar de que había patrullas a menos de 15 metros, los agresores lograron huir entre el tumulto. El alcalde Steven Reed confirmó la presencia de agentes en la zona y lamentó que “ni la proximidad de la autoridad ni la cantidad de testigos impidieron la falta total de respeto por la vida humana”.

Hasta la mañana del domingo no se habían realizado arrestos. Las autoridades tampoco revelaron cuántos tiradores participaron ni qué tipo de armas fueron utilizadas, aunque los investigadores aseguraron estar revisando videos de seguridad y entrevistando a testigos. Graboys adelantó que la prioridad inmediata es identificar a los responsables y “perseguir a quien esté involucrado, sin descanso”.

El distrito donde ocurrió el ataque es uno de los más concurridos de Montgomery, especialmente los fines de semana. En redes sociales circularon videos en los que se escuchan ráfagas de disparos y se observa a decenas de personas corriendo para ponerse a salvo. Algunos testigos relataron que la escena se volvió caótica en segundos, con autos abandonados y vidrios rotos sobre la calle.

El incidente ha generado conmoción en Alabama, un estado con una de las tasas más altas de posesión de armas en el país. Analistas locales advirtieron que los enfrentamientos entre grupos rivales, antes limitados a zonas periféricas, han comenzado a trasladarse a espacios públicos, afectando directamente a ciudadanos ajenos a los conflictos.

Mientras tanto, la ciudad de Montgomery amaneció bajo una fuerte presencia policial y con varias calles cerradas a la circulación. El alcalde Reed pidió calma a la población y cooperación con las autoridades. “Vamos a usar todos los recursos disponibles para asegurar justicia y para que esto no vuelva a ocurrir”, dijo. Sin embargo, para muchos residentes, la noche del sábado dejó una herida más profunda: la sensación de que la violencia puede irrumpir incluso en los lugares que antes parecían seguros.

