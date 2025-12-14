Tiroteo en Sídney deja 12 fallecidos durante evento de la comunidad judía

Un tiroteo en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia, dejó 12 personas fallecidas y al menos 29 heridas durante un evento de la comunidad judía por el inicio de Janucá, en Sídney. Las autoridades australianas clasificaron el ataque como un incidente terrorista.

El ataque ocurrió la tarde del 14 de diciembre en Archer Park, una zona verde ubicada en Bondi Beach. En el lugar se realizaba un evento comunitario para marcar el inicio de Janucá, festividad judía.

De acuerdo con la policía, más de mil personas asistían al evento cuando comenzaron los disparos alrededor de las 18:47 horas, tiempo local. El ataque provocó pánico entre los asistentes y obligó a un amplio despliegue de seguridad.

Saldo de víctimas y heridos

Las autoridades de Nueva Gales del Sur confirmaron 12 personas fallecidas, entre ellas uno de los atacantes. Además, al menos 29 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales de Sídney.

Entre los lesionados se encuentran dos agentes de policía, quienes permanecen en estado grave, informó el comisionado estatal Mal Lanyon.

Ataque dirigido contra la comunidad judía

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirmó que el ataque tuvo como objetivo a la comunidad judía de Sídney, ya que ocurrió durante un evento religioso.

Señaló que lo que debía ser una “noche de paz y celebración” terminó destrozada por un “ataque horrible y perverso”.

Autoridades investigan el ataque como terrorismo

El comisionado Mal Lanyon confirmó que la policía investiga el tiroteo como un incidente terrorista.

Indicó que uno de los atacantes murió en el lugar, mientras que otro permanece bajo custodia policial, con heridas de gravedad.

Las autoridades analizan si hubo un tercer atacante, línea que sigue abierta.

Zona acordonada y fuerte operativo policial

Tras el ataque, la policía acordonó Bondi Beach y mantiene un fuerte operativo de seguridad en la zona, mientras continúan los peritajes y la recolección de testimonios.

El tiroteo representa uno de los episodios de violencia armada más graves en Australia en los últimos años, al ocurrir durante un evento religioso y en un punto turístico emblemático.