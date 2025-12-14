Tiroteo en la universidad de Brown; en Estados Unidos, deja dos muertos

Un tiroteo registrado este sábado en la universidad de Brown, en el Estado de Rhode Island, en Estados Unidos (EE.UU.) dejó dos muertos y ocho heridos graves.

De acuerdo con Brett Smiley, alcalde de Providence, la ciudad donde se encuentra la institución educativa, la universidad informó: “Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento”.

Inicialmente, el presidente de EE.UU., Donald Trump había anunciado que el sospechoso había sido detenido, sin embrago, después rectificó que, el sospechoso del tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, no ha sido detenido.

Las autoridades activaron un operativo inmediato para resguardar la zona y recabar información. El hecho generó movilización de cuerpos policiacos y servicios de emergencia, mientras se mantiene la investigación en curso.

De manera oficial, se informó que el saldo incluye muertos, aunque hasta el momento no se ha precisado el número total ni la identidad de las víctimas. Las autoridades señalaron que los datos disponibles son preliminares y podrían actualizarse conforme avancen las diligencias ministeriales.

El tiroteo ocurrió en un área donde se reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que obligó al cierre parcial del perímetro para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación. En el sitio se realizaron labores de levantamiento de indicios balísticos y entrevistas a posibles testigos.

Lee más: Incautan en frontera de EEUU con México vehículo con más de cien animales exóticos

Fuentes oficiales indicaron que se mantiene un despliegue de seguridad para prevenir nuevos incidentes y dar con los presuntos responsables del tiroteo. Asimismo, se exhortó a la población a evitar la zona y atender únicamente información emitida por canales institucionales.

Lee más: Muere en EEUU la primera persona infectada con la cepa H5N5 de gripe aviar

Las autoridades reiteraron que la prioridad es esclarecer los hechos, confirmar el número de muertos y deslindar responsabilidades. En tanto, el caso continúa bajo investigación y se espera que en las próximas horas se dé a conocer información más detallada sobre este tiroteo.