Cuatro muertos y un municipio paralizado por tiroteo en Atoyac, Veracruz

Un enfrentamiento armado en el municipio de Atoyac, Veracruz, dejó al menos cuatro personas muertas. El incidente ocurrió en un bar de la comunidad de Potrero Nuevo, en el que elementos de la Policía Ministerial de Veracruz realizaron un operativo en el local y un grupo armado respondió con disparos, provocando el tiroteo.

El enfrentamiento ocurrió en El bar “La Victoria”, situado apenas a una cuadra de la comandancia municipal, donde durante los disparos fallecieron tres hombres al interior del establecimiento y una mujer que había resultado herida falleció en el hospital regional de Córdoba horas después.

La magnitud del tiroteo ocurrido obligó a las autoridades a suspender clases en planteles de la zona, cerrar por la mañana el Banco del Bienestar y varios comercios, además de relevar a la fuerza municipal de seguridad ante posibles vínculos con los hechos. Patrullas cercaron la comandancia municipal, guardias fueron sustituidos por elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal, y los comercios permanecían cerrados o con escasa clientela.

La fiscalía local aún no ha emitido un informe oficial sobre el tiroteo, lo que añade incertidumbre sobre la mecánica del tiroteo, los responsables, o si se trató de una emboscada o enfrentamiento directo.