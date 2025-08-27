¿Ya sabes cuánto cuesta asistir al concierto de Tito Double P en CDMX? Descubrelo aquí

La Ciudad de México se prepara para recibir a Tito Double P, el aclamado intérprete de corridos tumbados, quien traerá su exitoso tour “¡Ay mamá!” al Palacio de los Deportes.

Tras agotar 27 presentaciones en Estados Unidos, el artista confirmó su esperado concierto en la capital mexicana para el próximo 13 de septiembre.

La venta de entradas para este imperdible evento musical en el Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco, comenzará con una preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex el 27 de agosto.

Posteriormente, la venta general estará disponible a partir del 28 de agosto a las 11:00 horas a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.

¿Cuáles son los precios de los boletos de Tito Double P en CDMX?

Para todos los fans que desean asegurar su lugar en el esperado concierto de Tito Double P en CDMX, los precios de los boletos ya se encuentran disponibles, categorizados por las distintas secciones:

PISTA : $2,793.75 pesos

NIVEL B : $3,525.75 pesos

NIVEL C : $2,781.50 pesos

NIVEL D : $2,211.35 pesos

NIVEL E : $1,275 pesos

El “¡Ay Mamá!” Tour llegará a todo el país

La presentación de Tito Double P en la Ciudad de México es solo una de las paradas de su extensa gira “¡Ay mamá!” por México. El artista llevará su música a diversas ciudades a lo largo del país con un calendario completo de fechas:

13 de septiembre – Ciudad De México, MEX: Palacio De Los Deportes

17 de septiembre – Orizaba, MEX: Coliseo La Concordia

19 de septiembre – Veracruz, MEX: Explanada del Auditorio Benito Juárez

20 de septiembre – Puebla, MEX: Auditorio GNP Seguros

24 de septiembre – Oaxaca, MEX: Auditorio Guelaguetza

25 de septiembre – Mérida, MEX: Foro GNP Seguros

2 de octubre – Saltillo, MEX: Parque Las Maravillas

4 de octubre – Zapopan, MEX: Estadio 3 de Marzo

9 de octubre – Torreón, MEX: Coliseo Centenario Torreón

10 de octubre – León, MEX: Mega Velaria

12 de octubre – San Luis Potosí, MEX: Parque Tangamanga II

16 de octubre – Aguascalientes, MEX: Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes

17 de octubre – Toluca, MEX: Estadio de Béisbol Toluca 80

21 de octubre – Monterrey, MEX: Arena Monterrey

25 de octubre – Hermosillo, MEX: Centro de Usos Múltiples (CUM)

1 de noviembre – Tijuana, MEX: Explanada del Estadio Caliente

7 de noviembre – La Paz, MEX: Estadio Arturo C. Nahl

Con la venta de boletos ya en marcha para la capital y el anuncio de una extensa gira nacional, el paso de Tito Double P por México se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año.