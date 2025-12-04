Tlalpujahua: la feria de esferas navideñas más grande de México

El Pueblo Mágico de Tlalpujahua, ubicado en Michoacán, vuelve a brillar con la realización de la Feria de la Esfera, considerada la más grande de México y uno de los eventos artesanales más esperados del año. Desde octubre y hasta diciembre, el municipio recibe a miles de visitantes atraídos por la belleza y creatividad de sus esferas navideñas elaboradas con la técnica tradicional de vidrio soplado.

La feria reúne a más de un centenar de talleres artesanales, donde maestros del vidrio muestran la elaboración de esferas pintadas a mano, piezas decorativas, figuras temáticas y diseños exclusivos. Cada año, el evento impulsa la economía local y preserva un legado artesanal que ha dado prestigio internacional a este Pueblo Mágico.

Además del recorrido por la feria, los visitantes pueden disfrutar del ambiente festivo que envuelve a Tlalpujahua, recorrer sus calles empedradas, conocer el Santuario del Carmen, visitar los talleres históricos y saborear la gastronomía michoacana. Durante la temporada, el pueblo se llena de luces, colores y aromas que anuncian la llegada de la Navidad.

La Feria de la Esfera de Tlalpujahua no solo destaca por su tamaño, sino por mantener viva una tradición que por más de cinco décadas ha posicionado al municipio como uno de los principales productores de adornos navideños del país y un referente obligado del turismo decembrino en México.