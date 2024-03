Capitán de Los Cabos United, Jorge “Tochi” Cruz, listo para jugar tras recuperarse de lesión

El capitán de Los Cabos United, Jorge Cruz Cortez, ha logrado recuperarse satisfactoriamente de su fractura en el pie izquierdo, sufrida el pasado 11 de febrero durante un partido contra Real Apodaca. Tras un periodo de entre 6 y 8 semanas fuera de las canchas, siguiendo las indicaciones del cuerpo médico del equipo, Cruz Cortez ha superado su lesión sin complicaciones y estará de regreso para el próximo partido contra los Correcaminos el 9 de marzo. Su presencia en el once titular es una noticia positiva para el equipo, que contará con su liderazgo en el terreno de juego para enfrentar este importante encuentro.

“Estas semanas fueron complicadas para mí, ya que estoy acostumbrado a trabajar y jugar, por lo que estoy emocionado, entusiasmado y feliz por volver, tengo muchas ganas de aportar al equipo y me sentía desesperado de no poder aportar al estar fuera, no estando listo para apoyar al grupo”.

“Gracias a Dios mañana será el día en que pueda volver para aportar algo de lo que yo sé y volver al triunfo, que es lo más importante”.