Tochito deporte en ascenso en Los Cabos

Con un sistema de reglas similar al fútbol americano, el tochito bandera se ha vuelto una disciplina muy popular gracias a su facilidad de juego, donde no hay contacto físico y todo se centra en el robo de pañuelos que se colocan en la cintura de los jugadores. Este deporte ha alcanzado tal popularidad que el Comité Olímpico Internacional (COI) lo ha reconocido y tendrá su debut en Los Ángeles 2028.

El flag football proporciona una valiosa oportunidad para mejorar el acondicionamiento físico, fomentar el trabajo en equipo y desarrollar el pensamiento táctico. Además de ser divertido, este deporte elimina las tacleadas, garantizando la seguridad de los participantes.

En Los Cabos, el tocho ha ganado protagonismo gracias a entrenadores como David Gamallo Ramírez, fundador de Huskies Cabo. Su enfoque ha sido formar atletas comprometidos con la disciplina y el respeto hacia sus rivales. Gamallo compartió que el proyecto comenzó con pocas personas pero ha evolucionado hasta convertirse en una sólida familia deportiva.

La metodología de trabajo siempre es un tema a considerar, y David Gamallo comparte que ha evolucionado sus ideologías, adaptándolas a las condiciones de sus pupilos. Reconoce la diversidad entre los jugadores y entiende que cada uno es diferente, evitando comportamientos muy estrictos y autoritarios.

“Yo crecí con la vieja escuela la cual era mano firme, gritos y extremadamente estrictos pero el tiempo ha ido evolucionando y te vas dando cuenta de que no todos entienden a gritos y son más visuales o de oído y tienes que evolucionar, entendiendo que no todos los jóvenes no son iguales y no aprenden de la misma manera y por eso te tienes que ir adaptándote al tipo de jugador que tienes”.