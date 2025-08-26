“Todas BCS” llega a los municipios para reforzar la campaña Párale a la Violencia

La directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMUJERES), Berenice Serrato Flores, anunció que a partir de esta semana se distribuirá en los cinco municipios la cuarta edición de la estrategia “Todas BCS”, cuyo objetivo es reforzar la cruzada estatal “Párale a la Violencia” y acercar a las mujeres información clave sobre servicios de apoyo, prevención y bienestar.

La funcionaria explicó que esta herramienta informativa busca dar a conocer los apoyos disponibles para quienes enfrentan situaciones de violencia, destacando la línea de atención 079, opción 1, que brinda acompañamiento inmediato.

“Se visitarán los domicilios para compartir los diferentes servicios que se prestan para la prevención y erradicación de las violencias, con el mensaje claro de un gobierno que cuida, protege el bienestar y la seguridad de la población”, aseguró Serrato Flores.

Entre los servicios disponibles se incluyen:

Atención jurídica y psicológica especializada

Apoyo psicoemocional y trabajo social

Programas de empoderamiento económico y capacitación

Refugio temporal para mujeres en riesgo

Centros libres de violencia en las cinco regiones del estado

La titular de ISMUJERES subrayó que la prioridad es que las mujeres reconozcan cuando son víctimas de abusos, identifiquen los patrones de violencia y se animen a alzar la voz. La estrategia “Todas BCS” pretende no solo informar, sino también transformar el entorno cultural, generando condiciones para que las mujeres vivan libres de violencia y con mayores oportunidades de desarrollo.

