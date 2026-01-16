Todo lo que debes saber antes de usar Ozempic o Mounjaro: diferencias, costos en México, duración del tratamiento y riesgos
Antes de decidir usar Ozempic o Mounjaro, es fundamental entender no solo sus diferencias farmacológicas, sino también cuánto cuestan en México, cuánto tiempo se recomiendan y qué efectos puede haber al dejar de aplicarlos.
Ozempic, con principio activo semaglutida, imita la hormona GLP-1, estimulando la secreción de insulina, reduciendo el apetito y retrasando el vaciado gástrico, lo que ayuda a controlar la glucosa en sangre.
Mounjaro, con tirzepatida, activa dos hormonas —GLP-1 y GIP— lo que puede traducirse en mejor control glucémico y mayor pérdida de peso en algunos pacientes.
Costos en México (aplicación semanal)
Los medicamentos de esta clase suelen ser costosos, aunque los precios en México tienden a ser más bajos que en Estados Unidos y otros países:
- Ozempic: según listados de farmacias en México, un pen (suministro mensual para cuatro dosis) puede costar entre aproximadamente $4 000 y $6 000 pesos mexicanos para presentaciones comunes como 0.5 mg o 1 mg por unidad.
- Mounjaro / tirzepatida: aunque la disponibilidad oficial puede ser variable y su aprobación por COFEPRIS aún en desarrollo para algunas indicaciones, fuentes estiman que el costo mensual de tirzepatida podría situarse también en varios miles de pesos, similar a Ozempic.
Nota: los precios varían por ciudad, farmacia, tipo de presentación y dosis, y pueden cambiar con el tiempo. Además, los medicamentos de marca requieren receta médica y deben adquirirse en farmacias autorizadas para garantizar autenticidad y seguridad.
No existe un periodo mínimo universal establecido por autoridades sanitarias para estos tratamientos, pero especialistas recomiendan un uso continuo de al menos 6 a 12 meses bajo supervisión médica para evaluar eficacia y seguridad, dada la naturaleza crónica de la diabetes y, en muchos casos, de la obesidad. El monitoreo profesional permite ajustar dosis y detectar efectos secundarios.
Al dejar de aplicar Ozempic o Mounjaro, es común que los beneficios en control glucémico y reducción de peso disminuyan gradualmente si no se mantienen cambios en alimentación y ejercicio. Esto ocurre porque el cuerpo regresa gradualmente a su equilibrio hormonal natural sin la influencia prolongada de estos medicamentos.
Ambos fármacos pueden provocar efectos gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea) especialmente al inicio del tratamiento, por lo que su uso debe ser siempre supervisado por un profesional de la salud.
Es crucial evitar medicamentos falsificados o adquiridos fuera de canales regulados, ya que existen reportes de productos falsos que pueden causar daños graves.La elección entre Ozempic y Mounjaro depende del perfil clínico individual del paciente, objetivos de tratamiento, tolerancia a efectos secundarios y recomendaciones médicas, más allá de costos o percepciones de conveniencia.
