Viernes 16 de Enero, 2026
Todo lo que debes saber antes de usar Ozempic o Mounjaro: diferencias, costos en México, duración del tratamiento y riesgos

Ozempic (semaglutida) y Mounjaro (tirzepatida) son inyectables semanales prescritos para diabetes tipo 2 y, en algunos casos, para pérdida de peso.
16 enero, 2026
Foto; Cortesía

Antes de decidir usar Ozempic o Mounjaro, es fundamental entender no solo sus diferencias farmacológicas, sino también cuánto cuestan en México, cuánto tiempo se recomiendan y qué efectos puede haber al dejar de aplicarlos.

Ozempic, con principio activo semaglutida, imita la hormona GLP-1, estimulando la secreción de insulina, reduciendo el apetito y retrasando el vaciado gástrico, lo que ayuda a controlar la glucosa en sangre.
 Mounjaro, con tirzepatida, activa dos hormonas —GLP-1 y GIP— lo que puede traducirse en mejor control glucémico y mayor pérdida de peso en algunos pacientes.

Costos en México (aplicación semanal)
Los medicamentos de esta clase suelen ser costosos, aunque los precios en México tienden a ser más bajos que en Estados Unidos y otros países:

  • Ozempic: según listados de farmacias en México, un pen (suministro mensual para cuatro dosis) puede costar entre aproximadamente $4 000 y $6 000 pesos mexicanos para presentaciones comunes como 0.5 mg o 1 mg por unidad. 
  • Mounjaro / tirzepatida: aunque la disponibilidad oficial puede ser variable y su aprobación por COFEPRIS aún en desarrollo para algunas indicaciones, fuentes estiman que el costo mensual de tirzepatida podría situarse también en varios miles de pesos, similar a Ozempic. 

Nota: los precios varían por ciudad, farmacia, tipo de presentación y dosis, y pueden cambiar con el tiempo. Además, los medicamentos de marca requieren receta médica y deben adquirirse en farmacias autorizadas para garantizar autenticidad y seguridad.

No existe un periodo mínimo universal establecido por autoridades sanitarias para estos tratamientos, pero especialistas recomiendan un uso continuo de al menos 6 a 12 meses bajo supervisión médica para evaluar eficacia y seguridad, dada la naturaleza crónica de la diabetes y, en muchos casos, de la obesidad. El monitoreo profesional permite ajustar dosis y detectar efectos secundarios.

Al dejar de aplicar Ozempic o Mounjaro, es común que los beneficios en control glucémico y reducción de peso disminuyan gradualmente si no se mantienen cambios en alimentación y ejercicio. Esto ocurre porque el cuerpo regresa gradualmente a su equilibrio hormonal natural sin la influencia prolongada de estos medicamentos.


 Ambos fármacos pueden provocar efectos gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea) especialmente al inicio del tratamiento, por lo que su uso debe ser siempre supervisado por un profesional de la salud.

Es crucial evitar medicamentos falsificados o adquiridos fuera de canales regulados, ya que existen reportes de productos falsos que pueden causar daños graves.La elección entre Ozempic y Mounjaro depende del perfil clínico individual del paciente, objetivos de tratamiento, tolerancia a efectos secundarios y recomendaciones médicas, más allá de costos o percepciones de conveniencia.

