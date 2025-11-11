¿Por qué es famoso Todos Santos y por qué es el mejor lugar para vacacionar en diciembre?

El encantador Pueblo Mágico de Todos Santos, ubicado entre La Paz y Los Cabos, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos de Baja California Sur, especialmente durante el mes de diciembre.

Con su clima templado durante todo el año, sus playas ideales para surfear y su ambiente artístico, este oasis entre el desierto y el mar ofrece una experiencia única para quienes buscan descanso, cultura y naturaleza.

Fundado en 1733, Todos Santos destaca por su arquitectura colonial, sus calles empedradas y su vibra bohemia. Además, es famoso por el legendario Hotel California, envuelto en la mística que lo asocia con la icónica canción del grupo The Eagles, lo que lo convierte en una parada obligada para los visitantes.

En los alrededores se encuentran playas como Los Cerritos, San Pedrito y Punta Lobos, perfectas para practicar surf, nadar o simplemente disfrutar del atardecer frente al Pacífico.

Durante diciembre, el clima fresco y las temperaturas agradables permiten recorrer el pueblo sin el calor extremo del verano, además de coincidir con la temporada de avistamiento de ballenas. Su cercanía con La Paz (80 km) y Cabo San Lucas (a poco más de una hora) lo hacen un destino accesible para escapadas cortas. Con su oferta gastronómica, galerías de arte y paisajes inigualables, Todos Santos se posiciona como el lugar perfecto para vacacionar en diciembre y disfrutar de la magia del sur de la península.