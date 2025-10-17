Todos Santos, BCS: arte, surf y comida local en un destino imperdible del Pacífico

Ubicado entre La Paz y Los Cabos, el Pueblo Mágico de Todos Santos es uno de los destinos más encantadores del Pacífico mexicano. Famoso por su mezcla de cultura, naturaleza y gastronomía, ofrece experiencias únicas para viajeros que buscan algo más allá de las playas turísticas tradicionales.

El centro histórico, con su arquitectura colonial bien conservada, invita a caminar sin prisa. En sus calles encontrarás más de 20 galerías de arte, tiendas de artesanías y espacios culturales que reflejan el espíritu creativo que ha caracterizado a la comunidad desde hace décadas.

Un imperdible es el Hotel California, edificio emblemático que alimenta la leyenda local sobre su supuesta relación con la famosa canción de The Eagles, aunque esta nunca fue confirmada oficialmente.

Surf, atardeceres y contacto con la naturaleza

A solo minutos del centro se encuentran playas ideales para el surf, como Playa Cerritos o San Pedrito, donde las olas atraen a surfistas de todo el mundo. Quienes prefieran un plan más relajado pueden disfrutar de caminatas por el desierto costero o ver el atardecer desde el Mirador Oceanview Restaurant, que ofrece una vista panorámica única del Océano Pacífico.

¿Dónde comer en Todos Santos?

La escena gastronómica local es otro de sus grandes atractivos. Restaurantes como Oystera, La Casita y Jazamango ofrecen desde mariscos frescos hasta cocina de autor con ingredientes orgánicos. Para los amantes de lo tradicional, hay opciones locales como Carnitas Tadeo o Santo Chilote, reconocidos por su sabor casero.

Siete restaurantes del pueblo han recibido el distintivo “Moderniza”, que avala su calidad y buen servicio, destacando a lugares como Bar Bahía, Gallo Azul y Hotel Miramar.

Actividades y festivales

Durante todo el año, Todos Santos alberga eventos culturales como el Festival del Arte, el Festival del Mango y el Wellness Fest, que integran arte, danza, música, gastronomía y actividades de bienestar como yoga y meditación.