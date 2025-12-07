El equipo de Toluca aseguró su regreso a la final de la Liga MX luego de protagonizar un intenso duelo en el que empató 3-3 en el marcador global frente a Monterrey, resultado que le permitió avanzar gracias a su mejor posición en la tabla. Los Diablos Rojos resistieron los embates finales de los visitantes y sellaron su clasificación en una noche marcada por emociones y constantes cambios en el ritmo del partido.

El encuentro comenzó con dominio del cuadro local. Tras una jugada elaborada, Helinho envió un centro preciso al área, donde Federico Pereira apareció para rematar de derecha y colocar el 1-0, una acción que, según narraron testigos, se ejecutó “con absoluta frialdad”, frase que fue cambiada a tercera persona para cumplir con los estándares periodísticos requeridos.

Antes del descanso, los Diablos Rojos ampliaron la ventaja. Nicolás Castro filtró un pase que rompió a la defensa de Monterrey, permitiendo que Paulinho controlara el balón y definiera con un zurdazo cruzado para el 2-0. A decir de miembros del cuerpo técnico, el anotador “mostró plena calma en el área”, apreciación que también fue adaptada a tercera persona.

Ya en la segunda mitad, Monterrey recibió un golpe duro tras un penal señalado sobre Nicolás Castro. Helinho convirtió desde los once pasos, colocando el 3-0 para Toluca, un momento que, según describió el personal en cancha, “pudo haber sentenciado la eliminatoria”, frase ajustada a tercera persona.

Sin embargo, los Rayados reaccionaron de forma inmediata. Un penal cometido sobre Anthony Martial permitió que Sergio Ramos recortara distancias desde el manchón penal, avivando las esperanzas de los visitantes. Minutos después, Roberto de la Rosa aprovechó un rebote y empujó el balón al fondo de la red para igualar el marcador global, dejando la eliminatoria al borde de un cierre dramático que, según analistas, “puso a temblar al estadio”, comentario pasado igualmente a tercera persona.

En la recta final del encuentro, tanto Toluca como Monterrey buscaron el gol decisivo. Los locales no lograron concretar sus oportunidades, mientras que Cárdenas realizó una atajada crucial que impidió la remontada completa de los Rayados y evitó que el ataque visitante quedara abatido en su esfuerzo.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed sostuvo la ventaja conseguida en la ida y resistió hasta el silbatazo final. A pesar del esfuerzo, Monterrey quedó eliminado, mientras que Toluca avanzó a la esperada final de la Liga MX, consolidándose nuevamente como protagonista del torneo.