Toluca avanza a semifinales tras empate sin goles con el FC Juárez

El equipo de Toluca aseguró su pase a las semifinales de la Liga MX tras empatar sin goles ante FC Juárez en el partido de vuelta de los Cuartos de final, disputado en el Estadio Nemesio Diez, resultado que le permitió avanzar gracias al marcador global.

Durante el encuentro del sábado 29 de noviembre, los Diablos Rojos del Toluca, mantuvieron el orden táctico y administraron la ventaja conseguida en el duelo de ida, donde habían remontado el marcador en Ciudad Juárez y habían obtenido un 1-2 que resultó decisivo para la eliminatoria.

La escuadra dirigida por el ‘Turco’ Mohamed mostró un planteamiento sólido desde el arranque del partido de vuelta, evitando riesgos innecesarios y cerrando espacios frente a un FC Juárez que buscó por todos los medios un gol que extendiera su esperanza en la serie.

En las bancas, el ambiente se mantuvo tenso por la urgencia de FC Juárez, cuyas modificaciones no alteraron el funcionamiento del encuentro. La oncena visitante continuó intentando, pero se topó con una defensiva bien posicionada.

La afición que llenó el Estadio Nemesio Diez respaldó en todo momento al conjunto mexiquense, consciente de que el empate era suficiente para asegurar el boleto a la siguiente ronda. El conjunto rojo administró el reloj con eficiencia en los minutos finales.

Finalmente, el marcador global de 2-1 sentenció la serie a favor de Toluca, que consiguió instalarse en las semifinales de la Liga MX y mantuvo vivo su objetivo de pelear por el campeonato del Torneo Apertura 2025.

Con el silbatazo final, la escuadra mexiquense celebró el avance, mientras FC Juárez se despidió del certamen tras una serie en la que el esfuerzo no le alcanzó para revertir la desventaja obtenida en su propia casa.