Toluca vence a domicilio a Bravos de Juárez en cuartos de final de la Liga MX

Toluca obtuvo un triunfo clave al superar 2-1 a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, resultado que le otorgó una ventaja determinante en el partido de ida de los Cuartos de final de la Liga MX, donde los Diablos Rojos del Toluca respondieron con carácter y precisión para revertir un arranque adverso.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y con un cuadro local que asumió la iniciativa con la obligación de aprovechar su condición de local. Los Bravos generaron peligro desde el primer minuto, presionaron la salida rival y encontraron recompensa muy temprano, descolocando por completo a la escuadra mexiquense.

Apenas al minuto 3, Jesús Murillo remató de cabeza dentro del área tras un tiro de esquina, acción que sorprendió a la defensa escarlata y abrió el marcador para Juárez, lo que encendió al público y obligó a los visitantes a reorganizarse en plena competencia. La anotación temprana dejó desconcertados a los mexiquenses, que tardaron varios minutos en recuperar el orden.

Con el paso del tiempo, Toluca comenzó a ganar terreno en el medio campo y a generar aproximaciones, aunque sin claridad para definir. Jesús Gallardo estuvo cerca de empatar mediante un tiro libre que pasó rozando el poste, mientras que un cabezazo de Pereira se marchó sin dirección de gol, manteniendo el suspenso en el encuentro.

Los Bravos de Juárez sufrieron un revés cuando José García salió lesionado tras un choque con Robert Morales, obligando a Diego Ochoa a ingresar de emergencia. El guardameta Jurado se convirtió en figura hacia el final de la primera mitad, al detener varios intentos de los mexiquenses y sostener la ventaja local.

En la segunda parte, los Diablos Rojos del Toluca se adueñaron del ritmo del partido y generaron jugadas de alto peligro. Morales falló una oportunidad clarísima frente al marco, pero esa acción solo anticipaba la reacción visitante, que se aceleraría en cuestión de minutos.

El empate llegó al minuto 55, cuando un rebote en el travesaño dejó el balón a merced de Antonio Briseño, quien se lanzó de palomita para empujar el esférico y firmar el 1-1. La paridad fortaleció el ánimo del conjunto mexiquense, que mantuvo la presión en busca de la remontada.

Al 66’, Paulinho apareció en el área para cerrar un centro de Barbosa y empujar el balón, decretando el 2-1 que dio vuelta al marcador y silenció parcialmente al público fronterizo. Desde ese momento, Toluca administró la ventaja con inteligencia, redujo el ritmo y evitó riesgos innecesarios en los minutos finales.

Aunque Juárez intentó reaccionar, careció de contundencia para empatar. Con el triunfo, los Diablos Rojos del Toluca llegarán al partido de vuelta en el Estadio Nemesio Diez con una ventaja valiosa y la posibilidad de cerrar la serie ante su afición el próximo sábado.