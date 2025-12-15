Toluca campeón del Torneo del Apertura 2025

Toluca logró convertirse en campeón del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX, en un partido lleno de tensión que se alargó hasta el décimo segundo penal por equipo, para poderse resolver el partido, el panal del torneo lo anotó Alexis Vega.

Al minuto 13, André-Pierre Gignac ejecutó un tiro libre directo y raso tras una falta cometida por Federico Pereira; el balón fue desviado por Fernando Gorriarán, lo que impidió la reacción del arquero y permitió que los visitantes se adelantaran 1-0 en el marcador.

Luego del gol de Tigres, Toluca se volcó al ataque en busca del empate, pero la destacada actuación de Nahuel Guzmán evitó la caída de su arco al detener al menos dos disparos con dirección a gol.

Al minuto 40, Helio Nunes “Helinho” de Castro sacó un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo de la portería defendida por Guzmán, con lo que igualó el partido y dejó a Toluca a un solo gol de empatar el marcador global. Con ese resultado, ambos equipos se fueron al descanso.

Al minuto 51, Helio Nunes “Helinho” de Castro envió un centro preciso que fue rematado por João Paulo Dias Fernandes “Paulinho”, quien adelantó al Toluca 2-1 en el marcador y dejó el global igualado a dos goles.

Así terminó el tiempo regular, mientras que en los tiempos extras no se hicieron daña para irse a penales