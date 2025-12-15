Toluca campeón del Torneo del Apertura 2025
Toluca logró convertirse en campeón del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX, en un partido lleno de tensión que se alargó hasta el décimo segundo penal por equipo, para poderse resolver el partido, el panal del torneo lo anotó Alexis Vega.
Al minuto 13, André-Pierre Gignac ejecutó un tiro libre directo y raso tras una falta cometida por Federico Pereira; el balón fue desviado por Fernando Gorriarán, lo que impidió la reacción del arquero y permitió que los visitantes se adelantaran 1-0 en el marcador.
Luego del gol de Tigres, Toluca se volcó al ataque en busca del empate, pero la destacada actuación de Nahuel Guzmán evitó la caída de su arco al detener al menos dos disparos con dirección a gol.
Al minuto 40, Helio Nunes “Helinho” de Castro sacó un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo de la portería defendida por Guzmán, con lo que igualó el partido y dejó a Toluca a un solo gol de empatar el marcador global. Con ese resultado, ambos equipos se fueron al descanso.
Al minuto 51, Helio Nunes “Helinho” de Castro envió un centro preciso que fue rematado por João Paulo Dias Fernandes “Paulinho”, quien adelantó al Toluca 2-1 en el marcador y dejó el global igualado a dos goles.
Así terminó el tiempo regular, mientras que en los tiempos extras no se hicieron daña para irse a penales
- El primer penal fue fallado por Ibáñez del Tigres;
- Alexis Vega anotó el primer gol en la serie de penales
- Gorriarán anotó el segundo penal de Tigres
- Simón anotó el segundo penal del Toluca
- Osiel anotó el tercer penal del Tigres
- Pereira falló el tercer penal del Toluca, para empatarse el marcador.
- Antuna anotó el cuarto penal de Tigres
- Gallardo anotó el cuarto penal del Toluca
- Correa anotó el quinto penalti de Tigres
- Romero anotó el quinto penalti del Toluca
- Vidol anotó el sexto del Tigres
- Virgen anotó el sexto para el Toluca
- Purata anoté el sétimo tiro desde el manchón
- Arce anotó el séptimo penal para el Toluca
- Garza anotó el octavo penal de Tigres
- Méndez anotó para el Toluca
- Aquino anotó el noveno penal de Tigres
- Barbosa anotó para Toluca
- Joaquín falló el décimo penal
- Domínguez también falló para el Toluca
- Nahuel Guzmán falló el décimo primer penal del Tigres al ser detenido por el portero contrario
- García falló también para el Toluca
- Correa falla el décimo segundo penal
- Alexis Vega anotó el décimo segundo panal para convertir al Toluca en campeón