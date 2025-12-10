Toluca y Tigres disputan la final de la Liga MX el jueves y domingo

El destino del Torneo Apertura 2025 quedará definido con una final inédita entre Toluca y Tigres, un enfrentamiento que se disputará en formato de visita recíproca y que decidirá al nuevo campeón de la Liga MX. Ambos equipos llegaron a la última instancia tras semifinales resueltas por criterios de la tabla general, consolidando un cierre de torneo lleno de dramatismo.

Esta será la primera vez que estos dos clubes se encuentren en una final de liguilla, hecho que agrega un componente histórico al duelo. De un lado, Tigres del UANL buscará obtener su noveno título para igualar a Cruz Azul en el palmarés nacional; del otro, los Diablos Rojos de Toluca intentarán defender la corona conseguida hace seis meses en el Clausura 2025.

El conjunto mexiquense aspira a levantar su duodécimo campeonato, lo que le permitiría empatar a Guadalajara como el segundo equipo con más títulos en el balompié mexicano. La afición escarlata espera que el equipo mantenga el nivel competitivo mostrado durante el año.

De acuerdo con el reglamento de la Liga MX, la final se resolverá por marcador global. Si la igualdad persiste tras los 180 minutos, se disputarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales para definir al campeón del torneo.

El primer capítulo de esta serie se jugará en el Estadio Universitario de Monterrey, donde Tigres recibirá a Toluca el jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Las autoridades del club señalaron —en sus palabras trasladadas a tercera persona— que esperaban un ambiente intenso y un partido de alta exigencia.

El encuentro de vuelta tendrá lugar en el Estadio Nemesio Díez de Toluca el domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas. Directivos del equipo rojo señalaron —según sus expresiones adaptadas a tercera persona— que la localía podría ser un factor determinante para buscar el título.