Toluca vs Tigres: dónde ver y a qué hora la final de la Liga MX Apertura 202

Fechas y horarios confirmados

La Liga MX vivirá una final inédita entre Tigres UANL y Toluca FC, dos equipos con historia y plantillas poderosas que buscan cerrar el año con el título del Apertura 2025.

Partido de ida: Jueves 11 de diciembre, 19:00 horas (Centro de México), en el Estadio Universitario de Monterrey .

Jueves 11 de diciembre, 19:00 horas (Centro de México), en el . Partido de vuelta: Domingo 14 de diciembre, 20:00 horas (Centro de México), en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Los encuentros podrán seguirse en TUDN, Canal 5 y ViX Premium, además de las plataformas digitales oficiales de la Liga MX.

Toluca busca el bicampeonato

Los Diablos Rojos llegan como líderes del torneo regular con 37 puntos y bajo la dirección de Antonio Mohamed, quien apunta a lograr el bicampeonato tras conquistar el Clausura 2025.

El equipo mexiquense se ha mostrado sólido en defensa y efectivo en ataque, con un plantel que mezcla experiencia y juventud.

Tigres quiere su noveno título

Por su parte, Tigres es un habitual en estas instancias y busca su noveno campeonato de Liga MX.

Con figuras de peso internacional y una afición que convierte el “Volcán” en fortaleza, los regiomontanos parten como favoritos en la ida. Sin embargo, Toluca cerrará la serie en casa, lo que equilibra las posibilidades.

Si Toluca gana , alcanzará el bicampeonato y consolidará a Mohamed como uno de los técnicos más exitosos de la última década.

, alcanzará el bicampeonato y consolidará a Mohamed como uno de los técnicos más exitosos de la última década. Si Tigres se corona, sumará su noveno título y reafirmará su estatus como uno de los equipos más dominantes de los torneos cortos.

Además del prestigio, el campeón obtendrá boleto directo a la próxima Concachampions, donde buscará representar a México en el plano internacional.

Una final con pronóstico reservado

La serie promete intensidad y emoción, aunque la balanza se inclina ligeramente hacia Tigres por su experiencia en finales.

En cambio, Toluca ha demostrado que sabe competir y que en el Nemesio Diez puede dar la sorpresa.