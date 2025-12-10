Toluca vs Tigres: dónde ver y a qué hora la final de la Liga MX Apertura 202
Fechas y horarios confirmados
La Liga MX vivirá una final inédita entre Tigres UANL y Toluca FC, dos equipos con historia y plantillas poderosas que buscan cerrar el año con el título del Apertura 2025.
- Partido de ida: Jueves 11 de diciembre, 19:00 horas (Centro de México), en el Estadio Universitario de Monterrey.
- Partido de vuelta: Domingo 14 de diciembre, 20:00 horas (Centro de México), en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.
Los encuentros podrán seguirse en TUDN, Canal 5 y ViX Premium, además de las plataformas digitales oficiales de la Liga MX.
Toluca busca el bicampeonato
Los Diablos Rojos llegan como líderes del torneo regular con 37 puntos y bajo la dirección de Antonio Mohamed, quien apunta a lograr el bicampeonato tras conquistar el Clausura 2025.
El equipo mexiquense se ha mostrado sólido en defensa y efectivo en ataque, con un plantel que mezcla experiencia y juventud.
Tigres quiere su noveno título
Por su parte, Tigres es un habitual en estas instancias y busca su noveno campeonato de Liga MX.
Con figuras de peso internacional y una afición que convierte el “Volcán” en fortaleza, los regiomontanos parten como favoritos en la ida. Sin embargo, Toluca cerrará la serie en casa, lo que equilibra las posibilidades.
- Si Toluca gana, alcanzará el bicampeonato y consolidará a Mohamed como uno de los técnicos más exitosos de la última década.
- Si Tigres se corona, sumará su noveno título y reafirmará su estatus como uno de los equipos más dominantes de los torneos cortos.
Además del prestigio, el campeón obtendrá boleto directo a la próxima Concachampions, donde buscará representar a México en el plano internacional.
Una final con pronóstico reservado
La serie promete intensidad y emoción, aunque la balanza se inclina ligeramente hacia Tigres por su experiencia en finales.
En cambio, Toluca ha demostrado que sabe competir y que en el Nemesio Diez puede dar la sorpresa.
