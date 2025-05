¿Tom Cruise junto a un integrante de BTS?

Según reportes de la industria cinematográfica el día 12 mayo, el actor de Hollywood Tom Cruise participó en el programa “Run Jin” durante su reciente paso por Corea del Sur, como parte de su gira promocional.

“Run Jin” es el proyecto de entretenimiento individual de Jin, integrante de BTS, que se emite semanalmente en el canal oficial del grupo “BANGTANTV“.

Esta colaboración se dio durante la visita de Tom Cruise a Corea para promocionar “Misión imposible 8: Sentencia final”. Siendo esta la primera vez que ambas estrellas globales se encuentran.

New intel incoming: Check out this new #MissionImpossible – The Final Reckoning art. pic.twitter.com/Y8SW5KeqlO

— Mission: Impossible (@MissionFilm) May 12, 2025