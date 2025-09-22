¡Pánico en el set! Tom Holland sufre un accidente en el set de grabación de Spider Man: Brand New Day

Durante la grabación de una escena el pasado viernes 19 de septiembre, el actor británico Tom Holland sufrió un accidente en el set, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que le causó una contusión y fue llevado de emergencia a un hospital.

Esto ha llamado la atención del Health and Safety Executive que podría levantar una investigación sobre el ambiente laboral y el tipo de equipo que manejan en el set.

Tom Holland no fue el único lesionado

Una mujer que se cree es una doble de la película también sufrió daños durante el accidente, de igual forma fue llevada a un hospital para tratar con sus lesiones, fuentes oficiales han confirmado que su estado es fuera de riesgo.

Por su parte, Tom Holland sufrió una contusión que, junto con la herida recibida, le causará tener que retirarse del set por un tiempo, Dominic Holland, su padre, ha confirmado que su hijo se encuentra estable.

Un representante del East of England Ambulance Service, quienes atendieron y transportaron a Holland, recontó los hechos como:

“Recibimos una llamada alrededor de las 10:30 am el viernes para atender a un paciente que recibió lesiones en Leavesden Studios en Watford. Una ambulancia fue enviada a la escena y el paciente fue llevado al hospital para atención adicional”

Sony Pictures y Marvel Studios no han confirmado un retraso para la fecha de estreno de la 4ta entrega de la versión actual de Spider Man, cuya fecha de estreno está puesta para el 26 de julio del 2026.

Lo que puede significar que, a pesar de sus heridas, Tom Holland podría regresar al set de grabación pronto y poder terminar la grabación del filme a tiempo.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de buenos deseos para la recuperación del actor y de la doble, sin embargo, no se han salvado de un par de memes por aquí y por allá.