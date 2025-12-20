Top 10 de taquilla en México 2025: “Lilo & Stitch” domina mientras “Flow” sorprende y Tom Cruise queda fuera del top

Según el recuento de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) hasta mediados de diciembre, se vendieron alrededor de 200 millones de boletos, cifra menor a la registrada en 2024, aunque con expectativas optimistas de cierre gracias a próximos lanzamientos como Avatar.

Encabezando el Top 10 con claridad, Lilo & Stitch —la versión live action del clásico de Disney— superó los 17 millones de boletos vendidos en México, consolidándose como el título más convocante del año para el público mexicano.

Este fenómeno se replicó en otros mercados internacionales, donde la película también ha logrado cifras destacadas en la taquilla global, impulsando su éxito comercial durante 2025.

Más allá de los títulos esperados, dos producciones llamaron la atención por su desempeño: Flow, ganadora del Oscar y con aproximadamente 2.1 millones de espectadores, y Memorias de un caracol, con alrededor de 1.8 millones de boletos vendidos. Ambas superaron a varios estrenos de alto perfil y se colocaron entre las preferencias del público local.

Este fenómeno revela que el público mexicano no sólo respondió a marcas globales, sino también a propuestas frescas y diferentes dentro de la cartelera del año.

Curiosamente, figuras consagradas como Tom Cruise y Brad Pitt no lograron colarse en el top 10 de asistencia: Misión: Imposible apenas superó los 3 millones de espectadores y quedó lejos de posiciones destacadas, mientras que la película protagonizada por Pitt se ubicó muy por debajo del mínimo para entrar al ranking.

Además, multitudes de espectadores se volcaron hacia adaptaciones de videojuegos y revisiones live action de clásicos, evidenciando un cambio en los gustos y hábitos de consumo cinematográfico en México.

La distribución de asistencia refleja una industria que comienza su recuperación y ajusta sus expectativas postpandemia. Aunque la venta de boletos está por debajo de años anteriores, la combinación de títulos familiares, de franquicia y propuestas innovadoras ha permitido mantener el interés del público en las salas.

Con más de 700 filmes estrenados en 2025, el cine en México sigue siendo un espacio de descubrimiento y entretenimiento, donde Lilo & Stitch y las sorpresas como Flow definieron un año atípico pero lleno de matices para la industria.

