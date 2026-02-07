Top Chef Los Cabos 2026, evento que reunirá a chefs y fortalecerá la oferta gastronómica

Con el respaldo del XV Ayuntamiento de Los Cabos, autoridades locales anunciaron la realización del Top Chef Los Cabos 2026, un evento gastronómico que se llevará a cabo el próximo 20 de febrero, y que reunirá a representantes del sector culinario, autoridades y aliados estratégicos.

La directora general de Fomento Económico, Abril Urueta Martínez, subrayó que el Top Chef Los Cabos 2026 contribuirá a fortalecer la oferta gastronómica de Los Cabos, atraer turismo, incentivar inversiones y generar derrama económica, además de impulsar al sector turístico y a los negocios locales mediante el trabajo coordinado entre gobierno e iniciativa privada.

“Yo lo veo en dos sentidos, uno, como bien lo comentas, el hecho de la atracción del turismo es muy importante. Al final de cuentas es muy atractivo tener este nivel de chefs orgullosamente mexicanos, de los estados de la República, con una gastronomía de excelencia. La derrama económica que esto genera es importante, porque aunque son cuotas de recuperación, al final todo suma a lo que se va generando”, expresó.

Autoridades municipales destacaron que el Top Chef Los Cabos 2026 reafirma al municipio como un corredor gastronómico con una amplia diversidad de sabores, tradiciones y expresiones culturales, ofreciendo experiencias tanto a residentes como a turistas nacionales e internacionales.

Por su parte, el fundador del evento, el chef Ariosto Antonio Camacho, informó que el Top Chef Los Cabos 2026 se realizará en el Restaurante Jazmín’s, con la participación de nueve chefs y una asistencia estimada de 150 comensales, quienes además disfrutarán de música en vivo y actividades de convivencia.

“Nuestro destino turístico de Baja California Sur, en específico Los Cabos, cuenta con los mejores resorts y conceptos gastronómicos. Desde 2020 hemos trabajado para seguir impulsando y dignificando el talento gastronómico de chefs y restaurantes. El concurso del Top Chef busca unir y hermanar esos talentos, crear una comunión culinaria y seguir fomentando que en cada edición tengamos al mejor chef”, señaló.

Añadió que, desde su creación en 2020, el certamen ha reunido a profesionales de distintas regiones del país, promoviendo la innovación culinaria y el respeto por las tradiciones gastronómicas mexicanas.

Finalmente, se informó que el Top Chef Los Cabos 2026 será un evento privado, y que los boletos ya se encuentran disponibles directamente en el Restaurante Jazmín’s, ubicado en el Centro Histórico de San José del Cabo.

