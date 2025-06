Alcaldesa declara toque de queda en Los Ángeles por protestas

La ciudad de Los Ángeles implementó un toque de queda a partir de las 20:00 horas de este martes 10 de junio (tiempo local), tras cinco días consecutivos de intensas protestas migrantes. La medida fue anunciada por la alcaldesa Karen Bass a través de sus redes sociales, como respuesta al aumento de disturbios y al clima de tensión provocado por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

I issued a curfew starting tonight at 8pm for Downtown Los Angeles to stop bad actors who are taking advantage of the President’s chaotic escalation.

If you do not live or work in Downtown L.A., avoid the area.

Law enforcement will arrest individuals who break the curfew, and…

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) June 11, 2025