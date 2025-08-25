Tormenta eléctrica retrasa el partido Atlas vs. América en el Estadio Jalisco

El esperado encuentro entre Atlas y América, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, sufrió un retraso en su inicio programado para las 19:05 horas de este sábado, debido a una tormenta eléctrica que afectó la zona del Estadio Jalisco.

La fuerte lluvia caída en Guadalajara durante las horas previas al silbatazo inicial obligó a los organizadores a posponer el arranque del partido, como medida de seguridad en apego al reglamento y en coordinación con Protección Civil y el cuerpo de bomberos del estado.

“El partido Atlas vs. América en el Estadio Jalisco retrasará su inicio programado originalmente para las 19:05 horas. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio del partido”, informó oficialmente la Liga MX a través de sus canales.

El anuncio fue hecho mediante el sonido local del estadio cuando se esperaba que ambos equipos salieran a calentar. El retraso provocó molestia entre algunos de los asistentes al estadio, aunque se destacó la importancia de garantizar la seguridad de jugadores y aficionados.

🦅 Expectativa por el debut de Allan Saint-Maximin

Este encuentro ha generado gran expectativa entre los aficionados azulcremas, ya que podría significar los primeros minutos en la cancha para el refuerzo estrella del Club América, el francés Allan Saint-Maximin, recién incorporado al fútbol mexicano.

Por el momento, la Liga MX no ha confirmado el nuevo horario para el inicio del partido, pero se mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas en coordinación con autoridades locales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.