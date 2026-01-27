Tormenta Fern desata caos aéreo histórico en Estados Unidos con más de 15 mil vuelos afectados

La tormenta invernal Fern provocó uno de los mayores colapsos del sistema aéreo estadounidense en la temporada, con alrededor de 15 mil vuelos cancelados o retrasados en cuestión de días. La magnitud del impacto se explica por la extensión y persistencia del fenómeno, que paralizó operaciones clave en un corredor estratégico para la aviación comercial.

El alcance territorial de la tormenta es uno de los factores que explican el nivel de disrupción, ya que su núcleo crítico se extiende a lo largo de unos 3 mil 700 kilómetros, desde el centro-sur hasta el noreste del país. En esa franja habitan cerca de 200 millones de personas, lo que convierte cualquier alteración climática en un problema logístico de escala nacional.

La franja más afectada abarca desde Texas hasta Massachusetts, donde las condiciones invernales obligaron a suspender operaciones, cerrar pistas y reducir al mínimo la capacidad aeroportuaria. Aunque durante el fin de semana se trabajó de forma continua en la limpieza de aeropuertos, las autoridades anticipan que la normalización plena no llegará sino hasta el inicio de la semana laboral.

El aeropuerto de Dallas Fort Worth se convirtió en el símbolo del colapso, al registrar la cancelación del 86 por ciento de sus vuelos durante el sábado. Al tratarse de un hub de conexión, la afectación fue exponencial, ya que los pocos vuelos que lograron despegar dejaron varados a miles de pasajeros que dependían de enlaces posteriores.

American Airlines, cuya base principal es Dallas Fort Worth, figura entre las aerolíneas más golpeadas, con al menos 822 vuelos cancelados en las primeras horas de la crisis. Sin embargo, el impacto no se limitó a una sola compañía, ya que ninguna aerolínea logró escapar de las restricciones impuestas por el clima extremo.

A pesar del volumen inédito de cancelaciones, el caos en las terminales fue menor al observado en crisis anteriores, debido a que la llegada de la tormenta fue anunciada con suficiente anticipación. Las aerolíneas optaron por suspender vuelos de manera preventiva, evitando la concentración masiva de pasajeros en aeropuertos que suele agravar este tipo de emergencias.

El reto operativo no se limitó a la movilidad de las aeronaves, ya que muchas aerolíneas enfrentaron dificultades adicionales para movilizar a su propio personal. Tripulaciones, técnicos y personal de tierra tuvieron problemas para llegar a los aeropuertos, lo que complicó aún más la reactivación de vuelos incluso cuando las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar.

Las previsiones indican que el impacto de la tormenta Fern comenzará a disminuir gradualmente, aunque la recuperación total del sistema aéreo será lenta debido al efecto dominó que generan miles de vuelos cancelados. Reacomodar aviones, tripulaciones y pasajeros tomará varios días, especialmente en una red aérea tan interconectada como la de Estados Unidos.

