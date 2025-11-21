Alerta por primera tormenta invernal: fuertes vientos, lluvia y frío extremo en BCS
La Coordinación Nacional de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han emitido una advertencia por la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026, debido al avance del frente frío 16 combinado con otros sistemas atmosféricos que intensifican los efectos invernales.
¿Qué se espera en Baja California Sur?
-
En BCS, se pronostican chubascos de entre 5 y 25 mm, acompañados por vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h.
-
El viento podría dañar construcciones ligeras y techos, por lo que autoridades piden asegurar láminas y estructuras que puedan desprenderse.
-
Aunque las temperaturas más extremas (como nieve o aguanieve) se pronostican más en las sierras de Baja California (BC) y Sonora, el sistema invernal también puede generar un descenso de temperatura en BCS debido a su proximidad.
LEER MÁS: Licitación simultánea de credencial del INE y pasaporte SRE prende alertas: un error podría afectar la identidad de millones
Impacto en otros estados
Además de Baja California Sur, la tormenta invernal afectará a otras entidades del país:
-
Baja California (BC): se esperan lluvias muy fuertes (50–75 mm), viento y posibles nevadas o aguanieve en sus sierras.
-
Sonora: lluvias fuertes, nieve o agua nieve en zonas montañosas.
-
Chihuahua y Durango: temperaturas muy bajas, con heladas fuertes y posible caída de nieve.
-
Mesa del Norte y Mesa Central (como Zacatecas, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, San Luis Potosí, entre otros): ambiente frío con heladas en zonas serranas.
Causas del fenómeno
Según el SMN, esta tormenta invernal se origina por la combinación de varios factores:
-
El frente frío 16 se está desplazando sobre el noroeste del país.
-
Se suma una vaguada polar (aire muy frío en altura), una circulación ciclónica en niveles medios y altos, la corriente en chorro polar, y un río atmosférico que aporta humedad.
-
El resultado será, la caída del termómetro, lluvias, viento muy fuerte y condiciones para nieve o aguanieve especialmente en áreas montañosas.
LEER MÁS: Entregan las primeras 80 viviendas del programa “Vivienda para el Bienestar” en Tabasco
Recomendaciones para la población
Las autoridades han emitido varias recomendaciones para enfrentar la tormenta invernal:
-
Abrígate bien: usa varias capas de ropa para protegerte del frío.
-
Refuerza techos ligeros: asegúrate de que láminas o materiales livianos estén bien sujetos.
-
Precaución al conducir: el pavimento puede volverse resbaladizo, y podría haber niebla o lluvias fuertes.
-
Evita cruzar zonas inundables: durante chubascos intensos, es peligroso transitar por arroyos o cruces de agua.
-
Protege a personas vulnerables: como niños, adultos mayores o personas con problemas de salud.
¿Cuándo pasará este fenómeno?
El SMN advierte que la tormenta invernal estará activa entre el viernes 21 y el domingo 23 de noviembre de 2025, con su punto más fuerte durante el fin de semana.
La primera tormenta invernal generará lluvias, vientos intensos y un marcado descenso de temperatura en Baja California Sur. Aunque la nieve y heladas se concentrarán en otros estados del noroeste, BCS debe prepararse por impactos importantes.
Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.