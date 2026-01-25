Tormenta invernal histórica colapsa EE.UU: cancelan más de 13 mil vuelos

Una tormenta invernal de proporciones históricas mantiene paralizada a gran parte de Estados Unidos, provocando la cancelación de más de 13,000 vuelos durante el fin de semana y dejando bajo alerta a casi 180 millones de personas, más de la mitad de la población del país.

El sistema meteorológico avanza con fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada, generando sensaciones térmicas de hasta -40 grados, condiciones que las autoridades federales han calificado como potencialmente mortales.

Caos aéreo en EE.UU.: récord de cancelaciones desde la pandemia

De acuerdo con datos de FlightAware, las cancelaciones registradas el domingo representan el nivel más alto en un solo día desde la pandemia de COVID-19.

Aeropuertos clave han suspendido operaciones, entre ellos el Aeropuerto Internacional Will Rogers, en Oklahoma, mientras que los principales hubs del este del país operan con severas restricciones debido a:

Pistas congeladas

Visibilidad nula

Acumulación extrema de hielo

Más de 95 mil hogares sin electricidad por daños en infraestructura

El impacto de la tormenta también ha golpeado al sector energético, con más de 95,000 cortes de energía eléctrica reportados en distintos estados.

Empresas de servicios públicos compararon los daños con los efectos de un huracán, ya que el peso del hielo ha derribado árboles, postes y líneas de alta tensión, complicando las labores de reparación.

Emergencia federal en al menos 12 estados

Ante la magnitud del fenómeno, el presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia para al menos 12 estados, lo que permitió la movilización de recursos federales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que la FEMA ya preposicionó equipos de búsqueda y rescate en las zonas de mayor riesgo.

Autoridades advierten recuperación lenta por frío extremo

Meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que la recuperación será lenta, ya que las temperaturas extremas impedirán que el hielo se derrita en los próximos días, dificultando la limpieza de autopistas y carreteras.

En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill impuso restricciones al tráfico comercial y reducciones obligatorias de velocidad, calificando el evento como una tormenta “no vista en años”.

Las autoridades reiteraron el llamado a permanecer en casa, mientras el sistema avanza hacia el noreste, con riesgo de paralizar el corredor de Nueva Inglaterra en las próximas horas.

