Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 27 de Enero, 2026
HomeInternacionalTormenta invernal golpea a Estados Unidos, deja al menos 30 muertos
Internacional

Tormenta invernal golpea a Estados Unidos, deja al menos 30 muertos

Tormenta invernal provoca muertes, frío extremo y amplias afectaciones en gran parte de los Estados Unidos
27 enero, 2026
0
19
Tormenta invernal golpea a Estados Unidos, al menos 30 muertos

Imagen AFP

Una tormenta invernal de gran intensidad mantiene bajo condiciones críticas a amplias regiones de Estados Unidos, donde se reportan 30 personas fallecidas y alertas activas para casi 200 millones de personas. El fenómeno, asociado a una masa de aire ártico, continúa extendiéndose y refuerza el pronóstico de frío extremo en los próximos días.

De acuerdo con informes oficiales y reportes meteorológicos, la tormenta invernal ha generado nevadas intensas, capas de hielo y sensaciones térmicas peligrosas desde el sur hasta el noreste del país. Autoridades advirtieron que las temperaturas permanecerán bajo cero en amplias zonas, elevando el riesgo para la población más vulnerable.

Las muertes registradas fueron atribuidas a diversas causas relacionadas con el clima severo. Entre los casos documentados se encuentran víctimas que fallecieron al aire libre, así como accidentes de trineo y percances derivados del hielo acumulado en calles y carreteras.

Las condiciones meteorológicas también dejaron paralizado el tráfico terrestre en múltiples estados, además de provocar cancelaciones masivas de vuelos y cierres temporales de escuelas e instituciones públicas. La movilidad se vio severamente restringida en corredores clave del país.

A estas afectaciones se sumaron cortes masivos de energía eléctrica, que impactaron a cientos de miles de hogares y comercios, principalmente en entidades del centro y sur de Estados Unidos, donde el hielo dañó líneas de transmisión y derribó árboles.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEstados UnidosMuertosTormenta invernal
Articulo anterior

Socavón se traga un camión en Ciudad Madero, Tamaulipas

Siguiente articulo

Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 28 de enero de ...