Tormenta invernal provoca olas gigantes en Europa del este

Una intensa tormenta invernal, identificada como “Bettina”, ha dejado un rastro de destrucción en Turquía y varios países de Europa del Este, con un saldo confirmado de al menos ocho personas fallecidas.

Esta tormenta, descrita como una de las más intensas en la región, provocó daños materiales significativos y dejó a más de medio millón de personas sin electricidad en Rusia y Ucrania, países donde se observaron olas gigantes que alcanzaron los 8 metros de altura.

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud de las olas gigantes que golpean las costas del suroeste de Rusia, con vientos que alcanzaron hasta 144 kilómetros por hora, causando estragos en ciudades como Sochi y Eupatoria.

The Black Sea storm caused some considerable damage along the Russian coast, including at some rail tracks. This is near Adler (Sochi).

