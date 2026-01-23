Tormenta invernal sacudirá a México: lluvias intensas, nieve y riesgo de tornados este viernes

México enfrentará este viernes 23 de enero un cambio brusco en el clima por la convergencia de varios sistemas atmosféricos que activarán un temporal invernal de alto impacto, con lluvias intensas, nevadas y vientos peligrosos en amplias zonas del país. El escenario se perfila como uno de los más severos de la temporada, con afectaciones simultáneas en el norte, noroeste y regiones del sureste.

El fenómeno central será la posible formación de la tercera tormenta invernal de la temporada, resultado de la interacción entre los frentes fríos 30 y 31, las masas de aire que los impulsan y un vórtice en niveles altos que ingresará por Baja California. Esta combinación alterará de forma significativa la estabilidad atmosférica, favoreciendo un marcado descenso de temperatura y eventos meteorológicos extremos.

El mayor impacto se concentrará en el noroeste y norte del país. En zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango se prevé la caída de nieve y aguanieve, mientras que en estas entidades, junto con Baja California Sur y Sinaloa, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes. Los acumulados podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros, niveles suficientes para detonar deslaves, inundaciones repentinas y el incremento en caudales de ríos y arroyos.

En la franja fronteriza, el frente frío número 30 será reforzado por una masa de aire ártico, lo que intensificará las condiciones adversas. La interacción con la humedad proveniente del Golfo de México provocará vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, aumentando el riesgo de caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras.

Coahuila aparece como uno de los focos de mayor preocupación. En el norte del estado, el pronóstico advierte la posible formación de torbellinos o tornados durante la noche del viernes, un escenario poco común pero no inédito en episodios de fuerte inestabilidad asociados a frentes fríos intensos.

El ambiente gélido se extenderá durante la madrugada del sábado. Se anticipan temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius en las sierras de Durango, y valores de entre -5 y 0 grados en regiones altas de Chihuahua, Sonora, Estado de México, Puebla y Veracruz, con probabilidad de heladas que podrían afectar caminos, cultivos y servicios básicos.

Mientras el norte enfrenta frío extremo, otras regiones vivirán un contraste térmico notable. En Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas se mantendrá un ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados, evidenciando la marcada desigualdad climática que caracteriza a estos eventos invernales.

En el sureste y la Península de Yucatán, una vaguada en niveles altos y el ingreso constante de humedad del Pacífico y del Golfo de México favorecerán lluvias moderadas, con acumulados de 5 a 25 milímetros. Aunque menos intensas que en el norte, estas precipitaciones podrían generar afectaciones locales en zonas urbanas y rurales.

Ante la posible cristalización de carreteras por nieve y lluvia engelante, así como por las fuertes rachas de viento, autoridades exhortan a extremar precauciones al conducir y a mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil, especialmente en regiones montañosas y del norte del país.

