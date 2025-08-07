Tormenta tropical Ivo se intensifica frente al Pacífico mexicano y podría convertirse en huracán

La tormenta tropical Ivo continúa fortaleciéndose mientras avanza paralelamente a las costas del Pacífico central mexicano. De acuerdo con el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que Ivo alcance la categoría de huracán durante las próximas horas.

Lluvias intensas, viento y oleaje en Jalisco, Colima y Michoacán

A las 15:00 horas (tiempo del centro), el centro de Ivo se ubicaba a 110 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 625 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, desplazándose al noroeste a 33 km/h. Presenta vientos sostenidos de 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h.

El sistema ocasionará lluvias intensas en la costa de Jalisco (75 a 150 mm), así como lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y Michoacán. Estas precipitaciones pueden provocar crecidas de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Además, se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h y oleaje de 3 a 4 metros en las costas mencionadas.

Ivo se acercará a Baja California Sur como huracán

Según el pronóstico oficial, la tormenta se intensificará a huracán categoría 1 durante la madrugada del viernes 8 de agosto, cuando se ubique a 220 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Posteriormente, continuará su trayectoria paralela a la península, debilitándose gradualmente hasta convertirse en baja presión el domingo 10 de agosto.