Depresión tropical Diez-E podría convertirse en la tormenta Juliette y dejar lluvias en La Paz

La depresión tropical Diez-E se formó este domingo en aguas del Pacífico y, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las próximas horas se convertirá en la tormenta tropical Juliette. El sistema se localiza a más de 700 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h, desplazándose hacia el oeste-noroeste.

Aunque no representa un impacto directo para Baja California Sur, la circulación del fenómeno favorecerá la entrada de humedad tropical hacia la península, lo que provocará lluvias y oleaje elevado en los próximos días.

Efectos de la posible tormenta tropical Juliette en La Paz

De acuerdo con el pronóstico de MetMEX, del 25 al 27 de agosto se esperan lluvias y oleajes en el municipio de La Paz debido a la depresión tropical Diez-E, que podría evolucionar a Juliette:

Lluvias : tormentas eléctricas entre las 10:00 y 19:00 horas, con acumulados de 5 a 20 milímetros en La Paz, Los Barriles, La Ventana-El Sargento y Todos Santos. En zonas montañosas como la Sierra de la Laguna, los registros podrían alcanzar hasta 40 milímetros.

Oleaje: de 1.5 a 2.0 metros en playas abiertas al Pacífico, con riesgo de corrientes de resaca.

Próximos ciclones tropicales

El especialista Jorge Garza, de MetMEX, recordó que septiembre es históricamente el mes con mayor formación ciclónica en el Pacífico y que Baja California Sur es la entidad con más impactos en la historia del país.

Además, advirtió que del 28 al 30 de agosto podría presentarse otro evento importante de lluvias en la región, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada en los canales oficiales.