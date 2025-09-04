Tormenta Lorena provoca deslaves en carreteras y colonias de BCS

La tormenta tropical Lorena no solo dejó intensas lluvias en Baja California Sur, también provocó que varios cerros se reblandecieran y comenzaran a ceder. Desde Los Cabos hasta Mulegé, automovilistas reportaron desprendimientos de rocas y tierra sobre la carretera transpeninsular.

Uno de los puntos más críticos se registró en el tramo Los Barriles–San Bartolo. En un video difundido en redes sociales se observa cómo enormes piedras bloquean parcialmente la vialidad.

Más al norte, entre Loreto y Mulegé, la circulación resultó afectada a la altura de Playa Armenta, donde la lluvia arrastró material rocoso hasta el asfalto.

En Cabo San Lucas, la fuerza del agua provocó el desgajamiento de un cerro en la zona del Lienzo Charro. Aunque no hubo personas lesionadas, el hecho causó alarma entre vecinos que observaron cómo la tierra alcanzaba parte de la calle.

Las autoridades de Protección Civil advirtieron que, mientras continúen las lluvias, el riesgo de deslaves y derrumbes seguirá latente. Se prevé que la tormenta tropical Lorena mantenga precipitaciones intensas en gran parte de Baja California Sur y que toque tierra el sábado 6 de septiembre en Mulegé, por lo que el temporal podría extenderse durante todo el fin de semana.

