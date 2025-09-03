Tormenta “Lorena” se aproxima: podría impactar Mulegé este viernes

La tormenta tropical Lorena, con desplazamiento hacia el noroeste, se aproxima a las costas de Baja California Sur. De acuerdo con los pronósticos, podría dejar fuertes lluvias y afectaciones en los próximos días. Se prevé que toque tierra este viernes 5 de septiembre en el municipio de Mulegé.

Riesgo de intensificación

Durante la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, Julio César Villarreal Trasviña, director local de Conagua en Baja California Sur, advirtió que el sistema podría intensificarse a huracán categoría 1 hacia el mediodía del miércoles 3 de septiembre. Sin embargo, al momento de su impacto lo haría como tormenta tropical.

“La trayectoria donde se espera en donde se espera que se pueda intensificar a categoría 1 en las próximas horas y posteriormente estar ingresando por la tarde del día 5 de septiembre sobre las costas de Baja California Sur en el municipio de Mulegé. La gráfica muestra los acumulados de lluvia que se puedan presentar entre el 2 y 6 de septiembre, vemos que las lluvias más fuertes se concentrarán sobre el municipio de Mulegé, Loreto y Comondú, y una parte en el municipio de La Paz”, expresó Villareal Trasviña.

Lluvias y acumulados previstos

En los municipios de La Paz y Los Cabos, se esperan acumulados de entre 150 y 250 milímetros.

Para Mulegé, Loreto y Comondú, las lluvias oscilarían entre 250 y 350 milímetros durante el periodo del 2 al 6 de septiembre.

Los primeros efectos se sentirán en Los Cabos a partir del martes 2 de septiembre, con lluvias que se intensificarán el miércoles 3.

Vientos y oleaje

La tormenta Lorena avanza a 24 kilómetros por hora hacia el noroeste. Presenta vientos sostenidos con rachas de hasta 85 km/h y oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros en las costas de Baja California Sur, con incremento previsto en los siguientes días.

Llamado a la población

Finalmente, Villarreal Trasviña recomendó a la ciudadanía mantenerse informada en canales oficiales, atender los boletines meteorológicos y extremar precauciones ante los posibles efectos del fenómeno.

