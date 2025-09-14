Tormenta Tropical “Mario” apaga el Grito de Independencia en El Médano

La tormenta tropical Mario ha obligado a cancelar los festejos patrios del Grito de Independencia en El Médano, una de las zonas turísticas más emblemáticas de Los Cabos.

La alerta meteorológica por lluvias intensas y fuertes vientos llevó a los colonos del área a suspender la tradicional cena del 15 de septiembre, pese a que los preparativos y decoraciones ya habían comenzado.

“Estábamos preparando y comenzamos a poner los adornos, pero como se nos avisó que venía un huracán, se canceló todo lo que íbamos a hacer. Ahorita ya no contamos con tiempo para organizar nada; así que no se va a hacer nada”, explicó Ricardo Araoz, presidente de los colonos del Médano.

🎊Celebración en pausa

El tipo de decoración que se utiliza en la zona, como papel picado y elementos ligeros, no es resistente al mal tiempo, lo que hace inviable mantener el ambiente festivo.

“No se puede adornar los restaurantes; como es papel, se moja y se echa a perder. Ya nos ha pasado varias veces que adornamos todo y, cuando llueve, se arruina y se ve peor”, agregó Araoz.

Los organizadores también señalaron que el poco tiempo para reprogramar o rediseñar el evento fue otro de los factores clave para tomar la decisión de cancelarlo.

🍽️Restaurantes siguen abiertos, pero sin fiesta oficial

Aunque la cena del Grito fue cancelada, los restaurantes en El Médano permanecerán abiertos para turistas y locales que deseen celebrar el Día de la Independencia de manera individual o con ofertas especiales internas. Sin embargo, no habrá eventos oficiales ni decoraciones públicas como en años anteriores.

