Tormenta tropical Mario pierde fuerza, pero dejará más lluvias en Baja California Sur

La tormenta tropical Mario se debilita gradualmente en el océano Pacífico, aunque sus efectos aún alcanzan la península de Baja California, con lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado. El fenómeno se ubicó la madrugada de este martes 16 de septiembre de 2025 a 530 kilómetros al oeste-suroeste de Santa Fe, Baja California Sur, y a 605 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Efectos de la tormenta tropical Mario en BCS

Los desprendimientos nubosos de Mario mantienen la probabilidad de lluvias muy fuertes (50 a 75 milímetros) en Baja California Sur, así como lluvias fuertes en Baja California. Estas precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, encharcamientos, deslaves e inundaciones, además del incremento en los niveles de arroyos.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de hasta 100 km/h, con un desplazamiento hacia el noroeste a 19 km/h. En la costa occidental de la península se prevé oleaje de 2 a 3 metros y rachas de 30 a 50 km/h, condiciones que representan riesgo para la navegación marítima y comunidades costeras.

Trayectoria y pronóstico

De acuerdo con el SMN, Mario continuará debilitándose en las próximas horas. Para la tarde de este martes se localizará a unos 540 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS, con vientos de 65 km/h y rachas de 85 km/h. Se espera que durante el miércoles 17 evolucione a remanentes post-tropicales frente a la costa de Punta Eugenia, sin impactar directamente en tierra.

Las autoridades llaman a extremar precauciones en zonas costeras de Baja California y Baja California Sur, debido a lluvias, oleaje y ráfagas de viento.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento