Tormenta tropical Mario provoca lluvias, viento y oleaje en Baja California Sur

La tormenta tropical Mario se localiza este domingo 14 de septiembre de 2025 a 435 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde genera lluvias fuertes, viento y oleaje elevado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lluvias y riesgos en Baja California Sur

El organismo advirtió que el sistema ocasionará precipitaciones puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, con riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones, además del incremento en ríos y arroyos de la entidad.

Mario mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, con un oleaje de 1 a 2 metros en la costa sur de Baja California Sur. El fenómeno se desplaza hacia el oeste-noroeste a 11 km/h, alejándose gradualmente de la península.

Pronóstico para las próximas horas

Según el reporte de las 18:00 horas (tiempo del centro de México), se prevé que la tormenta tropical continúe su desplazamiento mar adentro, debilitándose en los próximos días hasta convertirse en ciclón post-tropical. No obstante, sus bandas nubosas seguirán afectando el sur de Baja California Sur durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Las autoridades llaman a la población y a la navegación marítima a extremar precauciones por las condiciones de lluvias, vientos y oleaje elevado, y a mantenerse atenta a los avisos del Sistema Nacional de Protección Civil y del SMN.

