¡Casi toca tierra! Tormenta Mario genera lluvias en Guerrero y Michoacán

La tormenta tropical Mario se localiza este viernes a 130 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 90 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, provocando lluvias muy fuertes y rachas de viento en las zonas costeras. Su desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h mantiene condiciones de riesgo por oleaje y posibles inundaciones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lluvias fuertes y riesgos en carreteras

El sistema genera precipitación acumulada de 50 a 75 mm en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, acompañadas de descargas eléctricas. Las lluvias intensas reducen la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, y pueden ocasionar encharcamientos, deslaves e incremento en ríos y arroyos.

El SMN reporta vientos sostenidos de 65 km/h con rachas de hasta 85 km/h, además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Estas condiciones se extenderán hacia la costa sur de Jalisco durante el día, afectando navegación marítima y actividades en playas.

Zona de vigilancia y recomendaciones

Se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. La población debe extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, y seguir las indicaciones de las autoridades locales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Mario continuará desplazándose paralelo a las costas del Pacífico central. Se prevé que para el domingo 14 de septiembre se encuentre a 370 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, manteniendo fuerza de tormenta tropical, antes de degradarse a ciclón post-tropical el 17 de septiembre.

