Tormenta tropical Mario mantiene pronóstico de lluvias en Baja California Sur

La tormenta tropical Mario podría generar lluvias en Baja California Sur la noche de este domingo 14 de septiembre de 2025. A las 21:00 horas (tiempo del centro de México), el fenómeno se ubicaba a 445 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lluvias y vientos en la zona sur de BCS

El pronóstico indica lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, desde la noche de este domingo hasta la mañana del lunes 15 de septiembre. Estas precipitaciones pueden provocar encharcamientos, deslaves e incremento en ríos y arroyos en la región sur del estado.

El SMN prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en actividades marítimas.

Trayectoria de Mario en el Pacífico

El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 15 km/h y mantendrá su categoría de tormenta tropical al menos hasta el 16 de septiembre, cuando podría comenzar su transición a ciclón post-tropical al suroeste de Punta Eugenia.

Las autoridades exhortan a seguir los avisos del SMN y Protección Civil, evitar cruzar ríos o arroyos y mantenerse informados ante posibles cambios en el pronóstico. El siguiente aviso oficial se emitirá a las 00:15 horas del lunes 15 de septiembre o antes si hay variaciones en su trayectoria o intensidad.

