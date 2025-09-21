Tormenta tropical Narda se forma en el Pacífico: ¿habrá lluvias para BCS?

Este domingo 21 de septiembre, la tormenta tropical Narda se formó oficialmente en el océano Pacífico, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El fenómeno podría generar lluvias fuertes y oleaje elevado en los próximos días, principalmente en la costa sur del país.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de Narda se localiza a 390 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El sistema presenta vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 75 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 17 km/h.

🌧️ Posibles efectos: lluvias intensas y afectaciones en costas

La formación de Narda podría provocar un incremento en lluvias, viento y oleaje en las próximas horas en estados del litoral del Pacífico. Se esperan:

🌧️ Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm) en Oaxaca (zona este y costa) y el sur de Guerrero

🌧️ Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán

🌊 Oleaje de 2.0 a 3.0 metros en costas de Oaxaca y Guerrero

💨 Vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en las mismas regiones

Este sistema representa una potencial amenaza para embarcaciones y actividades costeras, por lo que autoridades recomiendan extremar precauciones.

🛰️ Seguimiento satelital y trayectoria

La tormenta tropical Narda mantiene una estructura ciclónica clara, observada mediante imágenes satelitales. Se prevé que continúe su trayectoria hacia el noroeste, por lo que se mantiene en vigilancia constante por parte de las autoridades federales.

El SMN reiteró que la temporada de huracanes en el Pacífico oriental 2025 continúa activa, y exhortó a la población de los estados costeros a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

🔎 Sin afectaciones previstas para Baja California Sur

Por el momento, no se esperan lluvias ni efectos directos en Baja California Sur derivados de la tormenta tropical Narda. Sin embargo, la Subsecretaría de Protección Civil del estado mantiene vigilancia activa sobre el sistema, en coordinación con autoridades federales, ante cualquier posible cambio en su trayectoria o intensidad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento