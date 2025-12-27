Tormenta de nieve colapsa 800 vuelos en Nueva York y agrava el caos aéreo tras Navidad

El sistema aéreo del noreste de Estados Unidos enfrenta uno de sus momentos más críticos de la temporada invernal, luego de que una tormenta de nieve provocara retrasos masivos y cancelaciones en los principales aeropuertos de Nueva York, con el JFK entre los más golpeados en pleno regreso de los viajes navideños.

Las condiciones meteorológicas adversas se extendieron desde la noche del viernes hasta la mañana de este sábado, dejando intensas nevadas y capas de hielo en amplias zonas del noreste y la región de los Grandes Lagos, lo que impactó no solo la aviación comercial, sino también carreteras, servicios urbanos y redes eléctricas.

El efecto inmediato se reflejó en casi cinco mil vuelos retrasados y más de 800 cancelados dentro, hacia o desde Estados Unidos durante la jornada del sábado, una cifra que se suma a los más de 8.500 retrasos y 1.700 cancelaciones registrados el día anterior, de acuerdo con datos de seguimiento aéreo.

Los aeropuertos internacionales John F. Kennedy, LaGuardia y Newark Liberty registraron demoras de hasta dos horas desde las primeras horas del día, en un escenario donde las pistas cubiertas de nieve y las operaciones de deshielo limitaron la capacidad de despegue y aterrizaje, según información oficial de la autoridad aeronáutica.

En LaGuardia, los tableros electrónicos se llenaron de avisos de cancelación mientras los viajeros aguardaban con paciencia, conscientes de que la tormenta había sido anticipada y de que el margen de maniobra para las aerolíneas era mínimo ante la acumulación de nieve.

El impacto llega en un momento especialmente delicado, justo antes del día con mayor volumen de viajeros de la temporada decembrina, cuando se espera que casi 2.9 millones de personas pasen por los filtros de seguridad aeroportuarios, presionando aún más a un sistema ya saturado.

Mientras algunos pasajeros asumieron los retrasos con resignación, otros vieron alterados planes internacionales y conexiones de largo alcance, en un contexto donde la nieve, aunque atractiva para visitantes primerizos, se convirtió en un obstáculo logístico difícil de sortear.

Las afectaciones se extendieron más allá de Nueva York, con interrupciones reportadas en el aeropuerto Logan de Boston y cortes de energía en estados como Michigan, donde la acumulación de hielo dejó a decenas de miles de hogares y negocios sin electricidad.

Las autoridades locales y estatales se habían preparado con días de anticipación, desplegando maquinaria quitanieves y esparciendo sal en calles y pistas, aunque la intensidad del fenómeno superó parcialmente los pronósticos, dejando registros históricos de nieve en puntos como Central Park y zonas de Connecticut y el interior del estado de Nueva York.

