Tormenta tropical Raymond se aproxima a BCS; prevén impacto en La Paz y lluvias intensas en Los Cabos

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, autoridades federales, estatales y municipales informaron sobre las acciones de prevención y atención ante la tormenta tropical Raymond, que se aproxima a Baja California Sur.Se prevé que toque tierra al mediodía del sábado 11 de octubre, en el extremo sur del estado, principalmente en el municipio de La Paz.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos más intensos de lluvia y viento se sentirán desde las primeras horas del sábado en Los Cabos, donde se esperan precipitaciones acumuladas de entre 75 y 150 milímetros.

Para este viernes 10 de octubre, el pronóstico indica lluvias de 25 a 50 milímetros en el extremo sur del estado —especialmente en Los Cabos—, además de lluvias fuertes e intensas en el sur de La Paz.

Estas condiciones se extenderán gradualmente hacia el norte conforme el sistema avance.

El fenómeno continuará desplazándose hacia el norte. Según el pronóstico, durante la madrugada del domingo, Raymond se moverá sobre tierra y luego saldrá al Golfo de California, donde tendería a debilitarse.

En la sesión, representantes de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentaron su balance operativo y estado de fuerza para atender cualquier contingencia derivada del fenómeno meteorológico.

Los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé se encuentran en fase de preparación.

Las capitanías de puerto anticiparon cierres preventivos a la navegación durante la tarde-noche del viernes, como medida de seguridad para embarcaciones menores.

El Consejo Estatal de Protección Civil acordó mantener sesión permanente.

La próxima reunión se realizará a las 7:00 de la mañana del sábado, donde se definirán nuevas acciones conforme evolucione la tormenta tropical Raymond.